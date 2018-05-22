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Herkes Aynı Soruyu Soruyor: Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi Finalinde Oruç Tutacak mı

Mısırlı din adamı Yaser Burhami, Şampiyonlar Ligi finalinde oruç tutup tutmayacağı merak edilen Mohamed Salah için "Sporculuk ağır işlerden sayılmıyor." dedi.

Ülkesinin din adamları 26 Mayıs'ta Liverpool takımı ile Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi final maçına çıkacak olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın oruç açıklaması tartışma konusu oldu.

Habertürk'ün haberine göre; din adamı Yaser Burhami, İngiltere'de Mo Salah olarak anılan oyuncunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanacak maç öncesi oruç tutmayı bırakıp bırakamayacağı sorusunu yanıtladı.

"SPORCULUK AĞIR İŞLERDEN SAYILMIYOR"

Burhami, yıldız futbolcunun sorusunu "Kuran'da futbolcuların oruçtan muaf tutulacağına dair ayet yok. Sporculuk ağır işlerden sayılmıyor" diye yanıtladı.

Ukrayna'da 26 Mayıs'ta iftar saati maçtan sadece yarım saat önce oynanacak. Salah'ın maç günü oruç tutup tutmayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

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