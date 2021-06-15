Herkes aşı yaptırabiliyor mu?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "Herkes aşı yaptırabiliyor mu" sorusu yer aldı. Peki, Herkes aşı yaptırabiliyor mu?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Daha önce covid geçirenler Herkes aşı yaptırabiliyor mu, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

HERKES AŞI YAPTIRABİLİYOR MU?

Sağlık Bakanlığı yaş ve meslek gruplarına göre öncelikli olarak aşı hakkı tanıdı. Son olarak SGK kayıtlı tüm çalışanlara aşı hakkı verildi. Bu şartları taşıyanlar aşı olabilir. Bu şartları taşımayanlar ise aşı hakkının gelmesini beklemesi gerekiyor. Aşı sırasını e nabızdan takip ederek durumunuzu öğrenebilirsiniz.