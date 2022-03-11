Heritage İstanbul, 11-13 Mayıs'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve teknoloji fuarı "Heritage İstanbul", bu yıl altıncı kez düzenlenecek.

TG Expo Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kültürel miras bilincinin artması ve korunmasını misyon edinen ve bu doğrultuda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen fuar, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Fuarda, yerli ve yabancı sektör temsilcileri de bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, Türkiye'nin kültür miraslarının önemine işaret ederek, "Heritage İstanbul da bu bilinç ve farkındalıkla doğan, gelişen bir marka olarak uluslararası alanda aynı oranda ses getirmekte. Ülkemizin kültür değerlerinin korunması ve kollanması adına, uluslararası teknolojilerin tanıtılması amacıyla çıktığımız yolda altıncısını gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzun, tüm sektörel aktörlerin buluşma yeri olduğunu görmek bize kıvanç ve onur vermekte." ifadelerini kullandı.

Akan, Heritage İstanbul'un "Geçmişe Gelecek Sağlamak" mottosuyla organize edildiğini, yeni alanlar ve birliktelikler yaratarak ülke ekonomisine olumlu sinyallerin artmasını sağlayacak adımlar attığını kaydetti.

Müzecilik, arkeoloji, restorasyon ve kütüphanecilik sektörleri katılacak

Fuarın, Türkiye'nin müzecilik, arkeoloji, restorasyon ve kütüphanecilik sektörlerini biraya getirdiğinin aldını çizen Akan, "şunları aktardı:

"Uluslararası 33, ulusal 100'ün üzerinde katılımcı firmaya ilave olarak tüm sektörel sivil toplum kuruluşlarını bir çatıda toplayan ve tabii ki ülkemizin kültür mirası alanındaki başat kamu kurumlarının desteği ile 7 bini aşkın ziyaretçisiyle büyüyen bir aileyiz. Heritage İstanbul'un bir kez daha tüm kültür camiasına hayırlı olması en büyük temennimiz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen organizasyonda, fuara eş zamanlı olarak düzenlenen konferanslar, seminer ve diğer yan etkinliklerde 200'e yakın arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeci bilgi ve birikimini dinleyicilerle paylaşacak.