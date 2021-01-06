Herhangi nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi nasıl yazılır? Her hangi mi yoksa herhangi olarak mı yazılır?
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Herhangi nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi nasıl yazılır? Her hangi mi yoksa herhangi olarak mı yazılır?

06.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:02
Herhangi nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi nasıl yazılır? Her hangi mi yoksa herhangi olarak mı yazılır?

Günlük hayatta kullandığımız pek çok kelime vardır. Bu kelimeleri her zamanda kullanıyoruz. Bazen ise imla kurallarının ne olduğunu bilemeyebiliyoruz. Peki, Herhangi nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi nasıl yazılır? Her hangi mi yoksa herhangi olarak mı yazılır?

Herhangi kelimesi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer almaktadır. Son zamanlarda en fazla araştırılan kelimelerden biri olan herhangi kelimesinin yazımına dair tüm bilgileri derledik. TDK'ya göre herhangi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

HERHANGİ NASIL YAZILIR?

Kelimenin doğru yazılış şekli herhangi şeklindedir. Herhangi tamamen birleşik yazılmaktadır.

Herhangi Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

-Herhangi kelimesinin doğru yazılış cümlesi;

" İçlerinden herhangi biri gönüllü olarak bizi büyük bir yükten kurtarmış oldu. "

-Herhangi kelimesinin yanlış yazılışına dair cümle;

" Torbanın içinden her hangi bir topu çekti ve çekilişi başlattı. "

HERHANGİ NE DEMEK?

Herhangi demek belli olmayan ve rastgele anlamına gelmektedir. Ayrıca özellikleri bilinmeyen şeyler için de herhangi kelimesi kullanılır.

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