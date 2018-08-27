Herero ve Nama Halklarından Alman Hükümetine Eleştiri

Namibya'da Herero Topluluğu'nun temsilcilerinden Ovaherero Soykırım Vakfı Başkanı Esther Utjiua Muinjangue, geçmişte Herero ve Nama halklarının maruz kaldıklarından dolayı özür beklentisini dile getirerek, "1990'dan beri Alman başbakanlarının ve Alman Federal Meclisin tutumu şok edicidir." dedi.

Bugünkü Namibya topraklarında bulunan, 1884-1915 yıllarında sömürge durumundaki "Alman Güneybatı Afrikası"ndan getirilen Herero ve Nama yerlilerinin kemiklerinin Alman hükümeti tarafından Namibya hükümetine teslim edilmesi dolayısıyla 29 Ağustos Çarşamba günü tören düzenlenecek. Törene katılmak üzere Namibya'dan bir heyet Berlin'e geldi.

Heyetteki Herero ve Nama halklarının temsilcilerinden oluşan bir grup, Berlin Eyaleti Adalet Bakanı Dirk Behrendt ve sivil toplum örgütleriyle görüşmelerde bulundu.

Namibya'da Herero Topluluğu'nun temsilcilerinden ve Ovaherero Soykırım Vakfı Başkanı Esther Utjiua Muinjangue, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, 1904-1908 yıllarında Herero ve Nama halklarının maruz kaldığı soykırımdan dolayı Alman federal hükümetinin henüz özür dilemediğini belirtti.

-"Herero ve Namalardan özür dilenmeli"

Özrün duygusal yaraları iyileştirebileceğini ifade eden Muinjangue, "1990'dan beri Alman başbakanlarının ve Alman Federal Meclisin tutumu şok edicidir." dedi.



Alman askerlerinin 20. yüzyılın başında "Alman Güneybatı Afrikasında" Herero ve Nama halklarına yaptığını Alman hükümetinin soykırım olarak nitelendirmesini talep eden Muinjangue, özrün Namibya hükümetine yapılması durumda kabul edilmeyeceğini, bunun doğrudan Heroro ve Nama halklarına yapılması gerektiğini söyledi.

-Tazminat talebi

Namibya Parlamentosu Üyesi ve Nama Soykırımı Teknik Komitesi Başkanı Ida Hoffmann da Alman hükümetinin Heroro ve Nama halklarının temsilcileriyle tazminat konusunda görüşmesi gerektiğini söyledi.

Burada sadece adalet istediklerini belirten Hoffmann, "Tazminat olması lazım." ifadesini kullandı.

Berlin eyaletinin Adalet Bakanı Behrendt de Berlinliler adına Almanya'nın yaptığı katliamdan dolayı Herero ve Nama halklarının temsilcilerinden özür dilediğini ifade ederek, Heroro ve Nama halkına yapılan katliamın 20. yüzyılın ilk soykırımı olduğunu savundu.

En az 60 bin Herero ve 10 bin Nama'nın Alman askerleri tarafından öldürüldüğünü belirten Behrendt, Alman hükümetinin de bu katliamı soykırım olarak kabul ederek sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

-Alman Devlet Bakanı, Namibya Kültür Bakanı ile görüştü

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde kültürden sorumlu Devlet Bakanı Michelle Müntefering, bakanlığın konuk evi Villa Borsig'de Namibya Kültür Bakanı Katrina Hanse-Himarwa ile bir araya geldi.



Müntefering burada yaptığı açıklamada, Almanya'nın, sömürge tarihinde işlenen suçlar konusunda telafi etmesi gereken çok şey bulunduğunu belirterek, "Yaraların iyileşmesine yardımcı olmak istiyoruz." dedi.



Hanse-Himarwa da Almanya ve Namibya'nın geçmiş ve gelecekle ilgili çok sayıda sorunu bulunduğunu ve bunların çözülmesi gerektiğini ifade ederek, bunun için görüşme kanallarını açtıklarını, sonuçlar elde edildiğinde açıklanacağını kaydetti.



Bugünkü Namibya topraklarında yer alan Alman Güneybatı Afrikasında 1904-1908 yıllarında Alman General Lothar von Trotha'nın emriyle katliam yapıldığı ve bunun Herero nüfusunun büyük çoğunluğunun ve Nama nüfusunun yarısının yok olmasına sebep olduğu ifade ediliyor.