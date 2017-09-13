HEREM, Kahramanmaraş Kanalına Konuk Oldu

Kahramanmaraş'ın gurbette yayın hayatına başlayan ilk ve tek sosyal medya televizyonu olma özelliğini taşıyan şehrin gurbetteki vizyonu 46 tv her geçen daha kaliteli yayın çizgisiyle dikkat çekiyor. Yayıncılık anlayışında şehrin markasını yüceltmek için imkânlarıyla daha fazlasına duyurabilme ilkesinde farklı kültür sanat programları ve anlık canlı yayınlarıyla kısa zamanda ilgi çekmeyi başardı.

GEÇTİĞİMİZ PAZAR AKŞAMI 46 TV ÜNLÜ SES SANATÇISI HEREM'İ AĞIRLADI

"Namludan Çıkan Mermi / Dertlerumi Yazayım şarkılarıyla müzikseverlerin gönlüne taht kuran ünlü sanatçının "İkimizin Şarkısı" adlı yeni albümüyle ulusal televizyon kanallarından önce Kahramanmaraş'a özel 46 TV'ye konuk oldu. Keyif dolu dakikaların yaşandığı Eyüp Kadir Kılcı'nın sunumuyla gerçekleşen programı facebook.com/46tvofficial ve www.46tv.net adresinde izleyebilirsiniz.

HEREM yeni albümünde yer alan "Kalbimden Gözlerine" slov aşk şarkısıyla bugün itibariyle tüm ulusal müzik kanallarında, sosyal medya ve internet müzik platformlarında müzikseverlerle buluştu.