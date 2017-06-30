Saldırı Hazırlığındaki 9 PKK'lı Terörist Siirt'in Herekol Bölgesinde Öldürüldü

Siirt'in Pervari İlçesi kırsalındaki, Herekol Dağı Bölgesi'nde operasyon yapan birliklere yönelik saldırı hazırlığı yapan 9 PKK'lı terörist, güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada öldürüldü.

4'Ü KADIN, 5'İ ERKEK TOPLAM 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Herekol Dağı'nda 12 Haziran'da başlayan operasyonda bugüne kadar toplam 23 terörist öldürüldü. Herekkol Dağı bölgesinde çıkan ve 4'ü kadın, 5'i erkek olmak üzere 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğü çatışma ile ilgili Siirt Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Valiliğin açıklaması şöyle:

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Siirt İli Pervari İlçesi Yazlıca (Herekol) Dağı Bölgesinde 12 Haziran 2017 tarihinde başlayan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu zor arazi şartlarında aralıksız devam etmektedir.

"57 SIĞINAK İMHA EDİLDİ"

30 Haziran 2017 saat: 05.55' ten itibaren Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde yerli İHA ile tespit edilen ve 8-10 kişi olduğu değerlendirilen teröristlere yönelik 2 F-16 ile 08.10 ve 08.20 saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda, birliklerimize saldırı hazırlığında bulunan dokuz 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 12 Haziran 2017 tarihinde başlayan operasyonlar sonucunda 57 sığınak ve depo olarak kullanılan mağara imha edilmiştir.

23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 9'U SAĞ OLARAK YAKALANDI

1 RPG-7 silahı, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 PKMS makinalı tüfek, 1 Ak-47 kalaşnikof tüfek, 1 Doçka ağır makinalı tüfek, 23 el bombası, 3 telsiz, 15 EYP düzeneği, 412 EYP yapımında kullanılan (büyük-küçük) tüp, yaklaşık olarak 35 ton erzak ve yaşam malzemesi, çok sayıda mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir. 12 Haziran 2017 tarihinde başlayan operasyonlar da bugüne kadar 4 kadın, 5 erkek olmak üzere 9 bölücü terör örgütü mensubu sağ yakalanmış ve adli işlemleri devam etmektedir. Toplamda bugüne kadar 23 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.