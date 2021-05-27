KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
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KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER

KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Yaylası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından inşaat atıkları atıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Yaylası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından inşaat atıkları atıldı.

Kocaeli'de yürüyüş parkurlarının da bulunduğu ve yazın bölge halkının piknik yapmak için gittiği Yukarı Hereke Yaylası'na gelenler, atılan inşaat atıklarını gördü. Kamyonla getirildiği düşünülen inşaat atıklarının bulunduğu çuval, poşet ve kartonları görenler doğanın kirletilmesine tepki gösterdi. Halk, atıkların bölgeden alınması için durumu yetkililere bildirdi.

KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER
KOCAELİ HEREKE YAYLASINI İNŞAAT ATIĞIYLA KİRLETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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