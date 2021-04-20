Hereke Sahili yolu yapımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hereke Sahiline ulaşımı sağlayacak yolda çalışmalar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hereke Sahiline ulaşımı sağlayacak yolda çalışmalar başladı.

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan Hereke Sahil düzenleme projesi kapsamında sahile ulaşımı sağlayacak yolda, kazı dolgu ve terasman çalışmalarına başlandı. 240 metre uzunluğundaki 15 metre genişliğindeki yolda 125 metrelik kısım boyunca sağlı sollu şeritlerde araç parkı yapılabilecek. Sahil düzenleme projesi yolu için 1600 metreküp kazı 860 metreküpte dolgu yapılacak. Kazı ve dolgu çalışmaları sonrası 1152 ton plent miks temel, 460 ton binder, 288 ton da aşınma asfaltı serilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı