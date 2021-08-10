Hereke Sahili'nde çalışmalar devam ediyor

Hereke sahiline değer katacak ve bölgenin cazibe merkezlerinden birisi haline getirilecek olan Hereke Sahil projesinde, çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres atabildiği, birçok sahil parkı kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni çalışmalar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca Körfez ilçesi Hereke Sahili'ndeki çalışmalar devam ediyor.

HUMMALI ÇALIŞMA

Proje kapsamında 27 bin metrekare proje alanına sahip sahile 2 adet çocuk oyun grubu kuruldu. Ayrıca alan içerisinde biri 112 metrekare diğeri 250 metrekare olan 2 adet iroko ahşap deck imalatı tamamlandı. Tıbbi aromatik bitkilerin olduğu alanda 130 metrekare iroko ahşap ara yol imalatı tamamlandı, gün batımı seyir teraslarının ise betonu atıldı. Alan içerisinde yer alan 540 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun 500 metrelik kısmı tamamlandı.

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Proje alanında yer alan 93 araçlık otoparkın 250 metrelik yağmursuyu hattı ve 1 m yüksekliğinde 170 m uzunluğunda perde duvar imalatı tamamlandı. Otoparkın aşınma asfaltı için çalışma başlatıldı. Proje alanına 1800 metreküp bahçe toprağı temini ve serimi yapıldı. Yeşil alanlardaki otomatik sulama sisteminin yüzde 90'ı tamamlandı. Proje alanına 21 adet çınar ağacı, 12 adet lale ağacı, 8 adet ıhlamur ve 10 adet süs eriği dikimi yapıldı. Proje alanında bulunan oturma bankları, çöp kovaları, piknik masaları ve arkatların montaj planlaması yapıldı.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Proje alanındaki yürüyüş yollarının alt betonları atıldı. 900 metrekareik granit plak taş imalatı tamamlandı. Bin metrekareik granit plak taş imalatı ise yapılacak. 750 m uzunluğunda olan sahil yürüyüş yolu ve beton ışınlar arası taban tuğla imalatı tamamlandı. Hereke Sahili Marina girişinde 20 metre uzunluğunda iki basamaklı amfi beton imalatı yapıldı. Ahşap kaplaması ise devam ediyor. Ayrıca Kaiser Wilhelm köşküne kadar 200 metrelik sahil kısmına 110 m uzunluğunda ortalama 5 metre genişliğinde baskı beton imalatı yapıldı. Sahil taş tahkimat boyunca 110 m kırmızı ipek halat imalatı yapıldı, 90 m kırmızı ipek halat imalatı devam ediyor. 9 adet balık tutma platformunun çelik karkas imalatı tamamlandı. Park ve Bahçeler ekipleri karkas yapının üzerine ahşap döşeme yapılacak.

Kaynak: Bültenler