Peki "Here we go" ne demek? Bu kalıp, duruma göre farklı anlamlara gelebilen bir deyimdir ve Türkçeye "başlıyoruz", "haydi bakalım", "işte buyrun" veya "yine mi" gibi ifadelerle çevrilebilir. Peki, Here we go ne demek?

FUTBOLDA "HERE WE GO" NE DEMEK?

utbolda "Here we go" ifadesi, özellikle transfer haberlerinde kullanılan, dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano tarafından popülerleştirilmiş bir terimdir.

Anlamı

"Here we go" ifadesi, bir futbol transferinin kesinleştiğini ve artık duyurulmaya hazır olduğunu belirtir. Yani:

• Kulüpler anlaşmış,

• Oyuncu kabul etmiş,

• Tıbbi kontroller genellikle tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere,

• Resmî açıklama çok yakında gelecek anlamına gelir.

Bu ifade geldiğinde, futbol dünyasında artık o transferin "%99 değil, %100 bittiği" kabul edilir.

HERE WE GO NE DEMEK?

"Here we go" ifadesi özellikle konuşmalarda duyduğumuz, doğallığıyla dikkat çeken bir yapıdır. Örneğin bir sunum yaparken konuşmacının "Here we go!" demesi, dinleyicilere başlıyoruz mesajı verir. Aynı şekilde bir arkadaş grubu bir etkinliğe başlarken de bu ifade kullanılabilir. Bu yönüyle deyim, pozitif enerji taşıyan bir başlangıç ifadesidir.

Olumsuz Anlamda Kullanımı

İfade her zaman olumlu anlam taşımaz. Kimi zaman ise tekrarlayan olumsuzluklara dikkat çeker. Örneğin, sürekli aynı konudan şikâyet eden bir arkadaş için, "Here we go again!" diyerek, sabırla karşıladığınızı ima edebilirsiniz. Bu kullanım şekli, özellikle Amerikan dizilerinde ve günlük diyaloglarda oldukça yaygındır.