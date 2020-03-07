07.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 08:49

Hercai son bölümünde Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler. Devamında gelişen olaylar ise izleyiciyi ekrana bağladı. Hercai son bölüm izle! Hercai 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle!

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HERCAİ 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler. Sevdiği adamın kurdukları hayatın gerçeklerini kabullenememesi sonunda Reyyan'ı çileden çıkartır. Ne yaşanmış olursa olsun aşklarının yaşanan tüm olaylardan daha güçlü olduğunu haykıran Reyyan acaba Miran'ı hapsolduğu vicdan muhakemesinden kurtarabilecek midir? Diğer yandan Nasuh'un, Dilşah'a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılır ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah'ın ölümü için kendini suçlar. Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanır. İkilinin zaferi Azize'nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olurken, Nasuh'un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir.

Hercai

HERCAİ 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hercai'de Cihan ve Handan'ın kızı Yaren Şadoğlu'nun düğün günü gelip çatmıştır. Bohçaların hazırlandığının görüldüğü fragmanda, Yaren Şadoğlu ortalarda gözükmemektedir. Yaren dedesi tarafından yine odaya kilitlenmiştir.

Bohçalar hazır ama Yaren ortada yok!

Aslanbey ailesinin tek gelini Sultan, bohçaların hazırlandığı gün ortada olmayan Yaren için annesine laf sokmaktadır. "Türünün tek örneği olan kızın nerede" sorusuna Şadoğlu ailesinin tatlı miniği Gül cevap verir: "Dedem kilitlediği için çıkamıyor!" Sultan ise, dalga geçmelerine devam etmektedir. "Şimdi sen küçüksün anlamazsın ama eğer virüs falan kaptıysa, karantina altına alınması iyi olabilir. İnşallah damadı kaçırmaz!" Onun bu laflarına Reyyan ve Gül bıyık altından gülmektedir.

"Bu düğün olmayacak!"

Yaren babası Nasuh Ağa'ya "Yaren'i gelin etmek mi; oğlunu kaybetmek mi deseler, hangisini seçeceğini çok iyi bilirsin değil mi?" diyerek aba altından sopa göstermektedir. "Bu düğün olmayacak!" diyen Nasuh Ağa Yaren'e yenilmiştir. Reyyan'a karşı kötü ve kıskanç olan kalbi yine fesatlık peşinde olan Yaren, son zehrini de akıtır. "Reyyan amcamın öz kızı değil!"

Hercai dizisi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Hercai yeni bölümüyle Cuma 20:00'de atv'de!

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI

Akın Akınözü/ Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin/ Reyyan Şadoğlu

Gülçin Santırcıoğlu/ Sultan Aslanbey

Serhat Tutumluer/ Hazar Şadoğlu

Oya Unustası/ Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu/ Taşanlar Azat Şadoğlu

Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan/ Handan Şadoğlu

İlay Erkök/ Yaren Şadoğlu

Cahit Gök/ Fırat Demiralp/Aslanbey

Feride Çetin/ Zehra Şadoğlu

Güneş Hayat/ Esma Demiralp

Aydan Burhan/ Hanife Derbent

İnci Şen/ Nigar Katarcı

Aslı Samat/ Melike Aştutan

Eylem Tanrıver/ Keriman Çetin

Ebrar Alya Demirbilek/ Gül Şadoğlu

Eda Elif Başlamışlı/ Duygu Yetiş Elif Aslanbey

Gökhan Yavuz/ Rıza Demir

Ayda Aksel/ Azize Aslanbey

Macit Sonkan/ Nasuh Şadoğlu

Yusuf Bedir/ Bedirhan

Emrullah Omay/ Mahmut

Aydan Taş/ Şehriyar Taşkın

Sarp İkiler/ Caner Katarcı

Güven Hokna/ Şükran

Ahmet Kayakesen/ Harun

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