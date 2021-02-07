Hercai: Reyyan kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile bululşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Reyyan Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin kimdir?

Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Reyyan Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: REYYAN ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini "Akın Akınözü" canlandırıyor. Akın Akınözü'nün dizideki karakterinin adı "Miran Aslanbey"dir.

HERCAİ: REYYAN ŞADOĞLU KİMDİR?

Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek tek kişidir Miran Aslanbey. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.

HERCAİ: EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1994

Ebru Şahin Kaç Yaşında: 25 yaşında

Ebru Şahin Nereli: Doğu yeri İstanbul

Ebru Şahin 18 Mayıs 1994, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Birçok dizide yer alan güzel oyuncu 2017-2018 Savaşçı dizisinde yardımcı karakter Didem rollünü canlandırdı. Aynı dönemde İstanbullu Gelin dizinde yardımcı karakter Burcu Selimer'i canlandıran Ebru şahin 2018'de yasak Elma dizisinde Hira yardımcı karakterini,2019'da ise Hercai dizisinde başrol olarak Reyyan Şadoğlu karakterini canlandırdı.

Ebru Şahin sinema filmlerinde de yer aldı. 2017'de Babam filminde yer alan genç oyuncu, Nilüfer karakterini canlandırdı. Ebru Şahin, 2018 de Kan Parası filminde Didem'i, 2019 yılında da Şuursuz Aşk filminde başrolde Menekşe karakterini canlandırdı.