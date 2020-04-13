Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den çarpıcı tespitler 'Hercai' dizisinin 'Miran'ı Akın Akınözü'de koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan yıldızlardan biri. Bu süreçte gerekli önlemleri alan yakışıklı oyuncu, son dönemde insanların sorgulamayı unuttuğunu belirterek çarpıcı tespitlerde bulundu

Evde kalan takipçilerine moral aşılayan oyuncu, camın arkasından köpeğiyle verdiği siyah-beyaz bir pozunu şu ifadeleri kullanarak sevenleriyle paylaştı: & ;

'Nasıl tükettiğini ve ürettiğini sorgulamayı unuttun'

-Evde kal; çünkü bütün maskelerinden arındığın tek yer evindir.





-Durmayı öğren; çünkü dünyanın dinlenmeye, temizlenmeye, kendini iyileştirmeye ve kuşların seslerini duymaya ihtiyacı var.





-Sıkılmaya başla; çünkü koşuşturmacanın içinde neyi nasıl tükettiğini ve ürettiğini sorgulamayı unuttun.











'Aileni ve nefesini kaybediyorsun'

-Önceliklerini hatırla; çünkü ruhunu, aileni, evini, yolunu ve nefesini kaybediyorsun.

-Başkalarını düşün; çünkü kendinden daha büyük bir şeyi korumakla sorumlusun ve hiçbir ayrım olmadan hepimiz birbirimize bağlıyız.











'Panik yapmak zarar getirir'

-Sosyal mesafe; çünkü otomatikleşmiş sosyal temaslarına anlam yüklemen gerekiyordu.

-Sabırlı ol; çünkü buna benzer olaylar tarihte yaşandı ve geçti. Panik yapmak, yarardan çok zarar getirir.





-Ders al; çünkü bu sınavdan geçemezsen çocukların, torunların aynı sınavı vermek zorunda kalacaklar.











'Evet ölüm bile olabilir ama...'

-Hayat eve sığar; çünkü zaten hayat evden çıkar. Ama huzur mu, yoksa virüs mü, yayacak bu senin seçimlerine bakar.

-Ve unutma; korku olabilir ama nefret olmak zorunda değil, izolasyon olabilir ama yalnızlık olmak zorunda değil, hastalık olabilir ama ruh çürümesi olmak zorunda değil, evet ölüm bile olabilir ama her zaman sevginin ve özgürlüğün yeniden doğumu da olabilir.





-Evde kal; çünkü dünya senin tek evin ve ona ödemen gereken büyük bir borcun var.



