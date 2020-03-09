Hercai'nin 36. bölümü nefes kesecek! İşte yeni bölümde yaşanacaklar
Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'nin 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
09.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:44
Dizinin 35. bölümünde, Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir.
İşte 36. bölüm fragmanı...
Kaynak: Snob Magazin