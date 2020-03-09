Hercai'nin 36. bölümü nefes kesecek! İşte yeni bölümde yaşanacaklar Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'nin 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Dizinin 35. bölümünde, Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir.

İşte 36. bölüm fragmanı...





