Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 53. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai her cuma ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai 51. son bölüm ardından, 52. yeni bölüm ile 18 Aralık Cuma günü saat 20.00'de sevenlerin karşısına çıkacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran, Şadoğlu olmayı kabul edecek mi?

Hazar'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Azize bugüne kadar yaptıklarını affettirebilmenin tek bir yolu olduğunu düşünmektedir ancak o yolda en az kendisi kadar tehlikeli bir engeli vardır; Füsun. Mahfuz'la ilgili aklı karışık olan Reyyan gördüğü bir rüyanın etkisiyle bebeğini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Bir yandan babasına kavuşma, bir yandan da baba olma heyecanı yaşayan Miran ise şımartır sevdiğini, bir dediğini iki etmez, şüphelerinden, korkularından kurtulması için elinden geleni yapar. Hazar ise oğlunun ve kızının hayatını kolaylaştırmak için bir hamle yapar. Bu hamle baba-oğlu birbirine daha da yaklaştıracaktır. Nasuh, Miran'la dede-torun olabilme yolunda bir adım atar ve onun aileye katılmasının şerefine bir yemek tertip etmek ister ancak Cihan'ın itirazıyla karşılaşır. Miran'ın bir Şadoğlu olmasını hazmedemeyen ve kendi hakkının ona verileceğini düşünen Cihan karşı atağa geçer, dünürü Füsun'un uzattığı dostluk elini tutar. Ancak bu davranışı Nasuh'un şimşeklerini üzerine çekmesine neden olur. Tüm bunlar olurken Füsun'un korkunç planına engel olmak isteyen Azize ise Reyyan'a koşar. Ancak geç kalmıştır. Füsun Reyyan'a zarar verebilecek mi? Azize kendini affettirebilecek mi? Esma Fırat'a gerçekleri söyleyecek mi?

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Senin benden neden vazgeçmediğini şimdi anladım...''

Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam etmektedir. Bunca sene sakladığı Dilşah'ı, Füsun'a kaptıran Azize, onu geri almanın yollarını ararken Füsun da boş durmaz ve Azize'nin başına türlü dertler dolamaya devam eder. Babasından geldiğini zannederek yediği tatlı yüzünden rahatsızlanan Reyyan, iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize'nin gözleri önünde bayılmıştır. Azize, Reyyan'a ve karnındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girer. Reyyan, Füsun tarafından zehirlenmiştir. Bebeğin ve Reyyan'ın durumu belirsizdir. Bu sırada Azize, Şadoğulları'nı uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh, Azize'nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bunun üzerine Azize, Nasuh'tan kendisini Reyyan ile buluşturmasını ister. Miran karısının başına gelenlerin tek sorumlusunun Azize olduğunu düşünerek onun peşine düşer. Ancak Azize adeta sırra kadem basmış gibi bir anda yok olmuştur. Nasuh dışında herkes onun Reyyan'ı zehirlediğinin açığa çıkması sebebiyle kaçtığını düşünmektedir. Ancak son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize'yi aramaktan alı koyar.