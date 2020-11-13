Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai hangi gün, hangi kanalda? Hercai yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai dizisi 46. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Hercai oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Hercai son bölümde neler oldu? Hercai ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Hercai yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 47. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai her cuma ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai 46. son bölüm ardından, 47. yeni bölüm ile 13 Kasım Cuma günü saat 20.00'de sevnleri karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır. Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır. Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.