Hercai hangi gün, günü mü değişti? Hercai hangi kanalda? Hercai yeni bölüm ne zaman?

Hercai dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, ATV yayın akışına yoğun ilgi gösteriyor. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai hangi gün, günü mü değişti? Hercai hangi kanalda?

Hercai yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. ATV yayın akışında her hafta cuma akşamları yayınlanan dizi yer almıyor. Bu akşam yeni dizi Akıncı yayın hayatına başlayacak. Yapılan açıklamada Hercai'nin pazar günleri yayınlanacağı ve ilk bölümün hangi tarihte ekrana geleceği duyuruldu.

HERCAİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV'de bu akşam yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Hercai'de gün değişikliğine gidildi. Sevilen dizinin yeni yayın günü Pazar olarak açıklandı.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

54. bölümüyle ekranlara gelecek olan Hercai'nin yeni bölümünden sonra fragmanı yayınlanacak.

HERCAİ FİNAL Mİ YAPTI?

Ekranların sevilen dizisi Hercai, 1 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelmeyeceği haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Dizinin Cuma günü yılbaşı haftası olduğu için çekimlerin yapılamadığı ,o yüzden yeni bölümü ile ekranlarda yer alamayacağı konuşuluyordu. Fakat dizinin bir sonraki Cuma da yayında olmayacağı haberi izleyici kitlesini korkuttu. Hercai final mi yaptı ,sorusunu akıllara getirdi.

HERCAİ DİZİSİ HANGİ GÜN, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV'de bu akşam yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:20 Yabancı film : Oscar's Oasis

11:45 Akıncı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli dizi : Hercai

22:50 Yerli dizi : f Akıncı