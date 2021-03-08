Hercai gül öldü mü? Hercai: Gül kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir?
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Hercai gül öldü mü? Hercai: Gül kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir?

08.03.2021 01:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 01:08
Hercai gül öldü mü? Hercai: Gül kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir?

Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Hercai'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.Hercai gül öldü mü? Hercai: Gül kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir?

Hercai dizisinde Ebru Şahin'incanlandırdığı Reyyan karakterinin kardeşi Gül Şadoğlu'nu yeni bölümünde göremeyince Hercai gül öldü mü? diye merak ediyor. Hercai dizisinde 50 bölüm boyunca rol alan Hercai: Gül kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir? sorularının yanıtı sizlerle!

HERCAİ GÜL ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarında her bölümünde merak içinde bırakmayı başaran Hercai dizisinde ayrılık yaşandı. Reyyan'ın kardeşi Gül rolünde olan Ebrar Demirbilek'in yeni bölümünde görünmüyor. Mardin'de çekimleri devam eden Hercai'de Ebrar Demirbilek, eğitim hayatının yoğunluğu nedeniyle diziye veda etmek zorunda kaldı.

HERCAİ: GÜL KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR, NERELİ?

Hercai dizisinde Gül Şadoğlu karakterini "Ebrar Demirbilek " canlandırıyor. Ebrar Demirbilek'in dizideki karakterinin adı "Gül Şadoğlu"dur. Ebrar Alya Demirbilek, 30 Eylül 2013 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yalan Dünya dizisinde 13 bölüm yer aldı. Sen Benimsin adlı dizide ve Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde ve birçok reklam filminde oynadı.

Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi adlı programda yer aldı.Şimdiye kadar 5 civarında film ve dizide rol alan Ebrar Alya Demirbilek, Meleklerin Aşkı dizisinde Şirin Çekilmez karakterini canlandırdı.

DİZİLERİ

2019 – Hercai (Gül) (TV Dizisi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Şirin) (TV Dizisi)

2015 – Sen Benimsin (TV Dizisi)

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