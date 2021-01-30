Hercai dizisinde beklenmedik ayrılık
30.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:49
Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Hercai'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. İşte diziye veda eden o isim...
Dizide 50 bölüm boyunca Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan karakterinin kardeşi Gül Şadoğlu rolünü canlandıran Ebrar Demirbilek, eğitim hayatının yoğunluğu nedeniyle diziye veda etmek zorunda kaldı.
EĞİTİM HAYATI AKSADI
Ebrar Demirbilek ayrılığı ile ilgili yaptığı açıklamada, Mardin'deki çekimler nedeniyle okul hayatında aksamalar meydana geldiğini ifade etti.
Kaynak: Snob Magazin