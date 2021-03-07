Hercai 63. Bölüm fragmanı izle! Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 63. Bölüm full HD izle!
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Hercai 63. Bölüm fragmanı izle! Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 63. Bölüm full HD izle!

07.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:49
Hercai 63. Bölüm fragmanı izle! Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 63. Bölüm full HD izle!

Hercai bu akşam 62. Bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. 62. bölüm izle! Peki, Hercai 63. Bölüm fragmanı izle! Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 63. Bölüm full HD izle! Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai Reyyan ölüyor mu?

Hercai bu akşam 62. Bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. 62. bölüm izle! Peki, Hercai 63. Bölüm fragmanı izle! Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 63. Bölüm full HD izle! Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai Reyyan ölüyor mu? İşte detaylar haberimizde…

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisi 62. Bölümü ile ekran karşısına çıktı. Hercai 63. Bölümü henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

HERCAİ 62. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Senden sonra Azra ile Miran'ı evlendireceğim!"

Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.

''Bizim hikayemiz ölümsüz bir sevda oldu...''

Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE!

HERCAİ 61. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sırlar gün yüzüne çıkıyor;

Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.

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