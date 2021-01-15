Hercai 55. bölüm fragmanı izle! Hercai 56. yeni bölümünde neler olacak?

Hercai 55. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ATV dizisi Hercai 55. bölümüyle Cuma ekranlara gelecek. Peki, Hercai 56. yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Hercai izleyenleri 55. ve 56. bölümlerini merakla bekliyor. Hercai oldukça dikkat çeken ve ünü sınırları aşmış, başrol oyuncularını pek çok fırsat tanımış oldukça başarılı bir iş. Peki, Hercai 56. yeni bölümünde neler olacak?

HERCAİ 55. BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 55. yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı.

HERCAİ YENİ BÖLÜM 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir.

Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar.

Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

HERCAİ YENİ BÖLÜM 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hercai 56. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...