Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 42. bölüm izleme linki! Hercai 42. bölüm fragmanı izle
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Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 42. bölüm izleme linki! Hercai 42. bölüm fragmanı izle

09.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:29
Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 42. bölüm izleme linki! Hercai 42. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Hercai dizisinin 42. bölümü bugün ATV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Hercai oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Hercai son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Hercai yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 43. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE...

HERCAİ 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz...

HERCAİ 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 42. bölüm izleme linki! Hercai 42. bölüm fragmanı izle

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan ve Miran'ı birlikte yakalayan Hazar öfkesine hakim olamayıp tetiğe basmıştır. Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran'a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Yaşananlardan sonra Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Diğer yandan babaannesinin kendisini geri göndermek için Şadoğulları'na sulh teklif ettiğini öğrenen Aslan bir sonraki adımını planlarken Sultan, Zehra'nın sakladığı mektubu Aslan'a teslim eder. Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Yoksa duygularını adalete tercih mi edecek?

Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 42. bölüm izleme linki! Hercai 42. bölüm fragmanı izle

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Herca bu akşam 9 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

HERCAİ SON BÖLÜM CANLI İZLE...

Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 42. bölüm izleme linki! Hercai 42. bölüm fragmanı izle

HERCAİ (42. BÖLÜM) YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize'nin uğruna yıllarını harcadığı intikamın asıl sebebini öğrenip daha fazla kimse zarar görmeden bu intikamı bitirmek isteyen Reyyan ve Miran yalandan bir ayrılık oyunu oynamaya karar vermişlerdir. Bu ayrılık aralarındaki özlem ve tutkuyu had safhaya çıkarırken Aslan'ın yan evde bilerek bıraktığı çakmağı bulan Miran'ın kıskançlığı ortalığı fena karıştırır. Reyyan'ın hamile olduğunu zanneden Hazar onu ve bebeğini olaylardan uzak tutmak için onları Zehra'nın yanına götürmeye karar verir. Bunu duyan Miran ise uzakları yakın etmenin yollarını arar ve Reyyan'ın gitmesine fırsat vermeden Zehra'yı ona getirir. Fakat Miran'ın bu hamlesi hiç beklenmedik olaylara sebep olacaktır. Aslan'ı bir türlü gönderemeyen Azize ise Aslan'ın duvarındaki Reyyan'ın fotoğraflarını görünce şok olur ve gönlünü Reyyan'a kaptıran Aslan'ı da bu sevda uğruna kaybetmemek adına Midyat'tan gitmesi için ona reddedemeyeceği bir teklif sunar.

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Haber Yorumları (2)
TUFAN: bitmesi gerekiyıo uzatıyılar
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OPĞÜ: yeni sezonda istediği başarıya bi türlü ulaşamadı bence
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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