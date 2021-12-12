Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Özge Şentürk, Fatih Güler, Burak DurmuşBeşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 11, İrem Naz Topuz 6, Call 7, Johnson 9, Melek Uzunoğlu, Simmons 9, İlayda Güner 17, Şelale Kepenç, Elif Bayram 2BOTAŞ: Dubljevic 7, Pelin Gülçelik 8, Sehernaz Çidal 2,...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özge Şentürk, Fatih Güler, Burak Durmuş

Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone 11, İrem Naz Topuz 6, Call 7, Johnson 9, Melek Uzunoğlu, Simmons 9, İlayda Güner 17, Şelale Kepenç, Elif Bayram 2

BOTAŞ: Dubljevic 7, Pelin Gülçelik 8, Sehernaz Çidal 2, Tilbe Şenyürek 15, Davis 16, Ayşegül Günay Aladağ 1, Ceren Gökdemir, Prezelj 11, Işılay Eğin 2

1. Periyot: 12-24

Devre: 26-38

3. Periyot: 50-51

5 Fauller çıkan: 31.45 Prezelj (BOTAŞ)

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 62-61 yendi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title