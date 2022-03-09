Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Can Mavisu, Abdullah Koputan, Dorukhan KalyoncuBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 14, Merve Arı 11, Ferda Yıldız 7, Daci 4, Macaulay 26, Gonca Karataş, Duygu Özen 3, Gizem Uca 13, İrem Sözen, İlemnur Akengin, Sudenur BayrakUMF Yapı İzmit Belediyespor: Fields...
KOCAELİ (AA) - Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Can Mavisu, Abdullah Koputan, Dorukhan Kalyoncu
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 14, Merve Arı 11, Ferda Yıldız 7, Daci 4, Macaulay 26, Gonca Karataş, Duygu Özen 3, Gizem Uca 13, İrem Sözen, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak
UMF Yapı İzmit Belediyespor: Fields 20, Higgins 15, İdil Türk 4, Solopova 6, Melis Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları 4, Mircheva 17, Gülse Uğur 8, Emel Sığırcı
1. Periyot: 16-20
Devre: 38-39
3. Periyot: 60-60
Beş faulle çıkanlar: 37.55 Doyle, 38.31 Ferda Yıldız, 39.41 Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 78-74 mağlup etti.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022