Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Kadir Yıldız - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Ahmet Tatlıcı, Cemil Uygül, Seda EsenUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 5, Fields 27, Babic 14, Mircheva 16, Higgins 12, Melisa Korkmaz, Sıla DikmenoğullarıÇankaya Üniversitesi: White 10, Dikaioulaku 19, Derin Yaya 20, Prince 18, İnci Güçlü,...

KOCAELİ (AA) - Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Cemil Uygül, Seda Esen

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 5, Fields 27, Babic 14, Mircheva 16, Higgins 12, Melisa Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları

Çankaya Üniversitesi: White 10, Dikaioulaku 19, Derin Yaya 20, Prince 18, İnci Güçlü, Özge Kavurmacıoğlu 6, Kübra Erat 3, Melike Tuğba Oral 3

1. Periyot: 22-23

Devre: 46-35

3. Periyot: 70-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 82-79 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Kadir Yıldız - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Sıla, Türk, Spor, Haberler

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