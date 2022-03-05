Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Hüseyin Çelik, Eyyüp Ayhan, Burak DurmuşElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 13, Cicic 6, Vintsilaiou 14, Nur Nihan Dabakoğlu 4,Melike Yalçınkaya 27, Modiri 20, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk, Nisa Yalçın, Gülfer Tokatlı, Aslı YalçınkayaBursa...
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Hüseyin Çelik, Eyyüp Ayhan, Burak Durmuş
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 13, Cicic 6, Vintsilaiou 14, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 27, Modiri 20, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk, Nisa Yalçın, Gülfer Tokatlı, Aslı Yalçınkaya
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Uca 6, Merve Arı 5, Duygu Özen 6, Saranda Daci 13, Ferda Yıldız 4, Macaulay 21, Doyle 19, Sudenur Bayrak, İrem Sözen, Gonca Karataş,
1. Periyot: 20-16
Devre: 36-37
3. Periyot: 61-47
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare kendi sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 yendi.