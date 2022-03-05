Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Sait ZarifoğluHakemler: Alper Özgök, Abdullah İlik, Uğur AkyıldızOGM Ormanspor: Robinson: 18, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 22, Damla Gezgin 4, Lucet 8, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı 6, Nazlı Bircan GökdemirBOTAŞ: Dubljevic 21, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal, Tilbe Şenyürek 3, Davis 8, Hatice...

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alper Özgök, Abdullah İlik, Uğur Akyıldız

OGM Ormanspor: Robinson: 18, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 22, Damla Gezgin 4, Lucet 8, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı 6, Nazlı Bircan Gökdemir

BOTAŞ: Dubljevic 21, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal, Tilbe Şenyürek 3, Davis 8, Hatice Pelin Gülçelik 2, Işık Alben 4, Jurjane 17

1. Periyot: 22-11

Devre: 40-33

3. Periyot: 58-46

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 77-61 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Alper Özgök, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Ayşe Cora, Spor, Haberler

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