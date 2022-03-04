Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA, Orhan Çiçek - Spor
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Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Polat Barlak, Serdar Saraç, Haldun ÇobanAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 11, Candide Öztürk 10, Naile Çırak 6, Öykü Taşkın 12, İlsu Darıcıoğlu, Nared 32Fenerbahçe Safiport: Sabally 10, Bazoukou 18, Manolya Kurtulmuş 19, Olcay Çakır...
Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Polat Barlak, Serdar Saraç, Haldun Çoban
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 11, Candide Öztürk 10, Naile Çırak 6, Öykü Taşkın 12, İlsu Darıcıoğlu, Nared 32
Fenerbahçe Safiport: Sabally 10, Bazoukou 18, Manolya Kurtulmuş 19, Olcay Çakır Turgut 10, Esra Şen, Şerife Alperi Onar 17, Tuğçe Canıtez 5, Çağla Karatekin, Iagupova 12, Hartley 14
1. Periyot: 18-24
Devre: 27-55
3. Periyot: 47-83
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 105-71 mağlup etti.
AA / Orhan Çiçek - Spor