Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Orhan Çiçek - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Polat Barlak, Serdar Saraç, Haldun ÇobanAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 11, Candide Öztürk 10, Naile Çırak 6, Öykü Taşkın 12, İlsu Darıcıoğlu, Nared 32Fenerbahçe Safiport: Sabally 10, Bazoukou 18, Manolya Kurtulmuş 19, Olcay Çakır...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Polat Barlak, Serdar Saraç, Haldun Çoban

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 11, Candide Öztürk 10, Naile Çırak 6, Öykü Taşkın 12, İlsu Darıcıoğlu, Nared 32

Fenerbahçe Safiport: Sabally 10, Bazoukou 18, Manolya Kurtulmuş 19, Olcay Çakır Turgut 10, Esra Şen, Şerife Alperi Onar 17, Tuğçe Canıtez 5, Çağla Karatekin, Iagupova 12, Hartley 14

1. Periyot: 18-24

Devre: 27-55

3. Periyot: 47-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 105-71 mağlup etti.

AA / Orhan Çiçek - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, Gamze Takmaz, basketbol, Spor, Haberler

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