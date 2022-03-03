Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA, Ercan Çakar - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.30 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Safiport (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
5 Mart Cumartesi:
13.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
13.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Bellona Kayseri Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
14.00 Elazığ İl Özel İdare-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)
14.30 Hatayspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Antakya)
16.30 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)
17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)
AA / Ercan Çakar - Spor