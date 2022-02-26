Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA, Sergen Sezgin - Spor
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Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Duhan Köyiçi, Alper Elçikoca, Samet TekinBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 12, Ferda Yıldız, Merve Arı 5, Macaulay 20, Cuic 15, Gizem Uca 6, Duygu Özen, Gonca Karataş, Saranda Daci 5Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 11, Özge Yavaş...
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Duhan Köyiçi, Alper Elçikoca, Samet Tekin
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 12, Ferda Yıldız, Merve Arı 5, Macaulay 20, Cuic 15, Gizem Uca 6, Duygu Özen, Gonca Karataş, Saranda Daci 5
Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 11, Özge Yavaş 7, Elif Bayram 1, Mc Call 19, Simmons 9, Johnson 7, İlayda Güner 10, Melek Uzunoğlu 3
1. Periyot: 25-19
Devre: 43-37
3. Periyot: 50-54
5 faulle çıkan: 39.04 Mc Call (Beşiktaş HDI Sigorta )
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 67-63 mağlup etti.
AA / Sergen Sezgin - Spor