Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Sergen Sezgin - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Duhan Köyiçi, Alper Elçikoca, Samet TekinBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 12, Ferda Yıldız, Merve Arı 5, Macaulay 20, Cuic 15, Gizem Uca 6, Duygu Özen, Gonca Karataş, Saranda Daci 5Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 11, Özge Yavaş...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Duhan Köyiçi, Alper Elçikoca, Samet Tekin

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 12, Ferda Yıldız, Merve Arı 5, Macaulay 20, Cuic 15, Gizem Uca 6, Duygu Özen, Gonca Karataş, Saranda Daci 5

Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 11, Özge Yavaş 7, Elif Bayram 1, Mc Call 19, Simmons 9, Johnson 7, İlayda Güner 10, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 25-19

Devre: 43-37

3. Periyot: 50-54

5 faulle çıkan: 39.04 Mc Call (Beşiktaş HDI Sigorta )

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 67-63 mağlup etti.

AA / Sergen Sezgin - Spor

Basketbol Süper Ligi, Gonca Karataş, Merve Arı, Sigorta, Spor, Haberler

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