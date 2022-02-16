Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: AnkaraHakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Onur Sönmez, Mehmet Burak AnlatıcıÇankaya Üniversitesi: Derin Yaya 13, White 6, Dikaioulaku 10, Prince 13, İnci Güçlü 6, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat 12, Fatma Aleyna Cengizhan, Melike Tuğba Oral 2, Tuğçe MuratFenerbahçe Safiport: Manolya...
Salon: Ankara
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Onur Sönmez, Mehmet Burak Anlatıcı
Çankaya Üniversitesi: Derin Yaya 13, White 6, Dikaioulaku 10, Prince 13, İnci Güçlü 6, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat 12, Fatma Aleyna Cengizhan, Melike Tuğba Oral 2, Tuğçe Murat
Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 7, Sabally 20, Olcay Çakır Turgut 8, Williams 17, Iagupova 18, Hartley 12, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 2, Ayşe Yılmaz, Tuğçe Canıtez 15
1. Periyot: 20-32
Devre: 39-52
3. Periyot: 46-78
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 102-62 mağlup etti.