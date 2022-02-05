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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Musa Samur - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Karabilecen, Eyyüp Ayhan, Alper GökçebelÇankaya Üniversitesi: Dikadulaku 23, Derin Kaya 16, Prince 29, Melike Tuğba Oral 8, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat, Tuğçe Murat, İnci GüçlüAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 6, Davis 27, İlsu Darıcıoğlu 11, Nared 23, Sera...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Eyyüp Ayhan, Alper Gökçebel

Çankaya Üniversitesi: Dikadulaku 23, Derin Kaya 16, Prince 29, Melike Tuğba Oral 8, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat, Tuğçe Murat, İnci Güçlü

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 6, Davis 27, İlsu Darıcıoğlu 11, Nared 23, Sera Özelçi 6, Beril Albayrak 2, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın,

1. periyot: 10-21

Devre: 17-33

3. periyot: 41-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, normal süresi 66-66 eşitlikle sonuçlanan maçta Antalya 07 Basketbol'u 76-75 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor

Özge Kavurmacıoğlu, Tuğçe Murat, basketbol, Prince, Spor, Haber

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