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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Ercan Çakar - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor KompleksiHakemler: Serhat Büker, Ahmet Murat Arıkanlı, Sibel KoçGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 12, Eda Şahin 5, Gizem Başaran Turan 2, Davis 16, Krajisnik 21, Sude Yılmaz 6, Mısra Albayrak, Miray Balotu, Berna ŞahinÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Thomas 12,...

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Serhat Büker, Ahmet Murat Arıkanlı, Sibel Koç

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 12, Eda Şahin 5, Gizem Başaran Turan 2, Davis 16, Krajisnik 21, Sude Yılmaz 6, Mısra Albayrak, Miray Balotu, Berna Şahin

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Thomas 12, Hayes 26, Fagbenle 13, Asena Yalçın, Holingsvorth 8, Boner 6, Sinem Ataş, Melis Talay, Feride Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 14-12

Devre: 27-34

3. Periyot: 47-47

Beş faulle çıkanlar: 39.57 Eda Şahin, 37.46 Sude Yılmaz (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Galatasaray'ı 65-62 yendi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Mersin Yenişehir, Mustafa Özel, Ahmet Murat, Şehit, Spor, Haber

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