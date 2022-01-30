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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Musa Kazım Çetin, Nihat Çetin, Haldun ÇobanNesibe Aydın: Thomas 11, Harika Gözde Eldaş 8, Coates 18, Nacickaite 17, Meltem Yıldızhan 11, Snytsina 11, Merve Uygül 1, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Gizem KaymazBursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 29,...

AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Nihat Çetin, Haldun Çoban

Nesibe Aydın : Thomas 11, Harika Gözde Eldaş 8, Coates 18, Nacickaite 17, Meltem Yıldızhan 11, Snytsina 11, Merve Uygül 1, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Gizem Kaymaz

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 29, Merve Arı 3, Doyle 9, Gonca Karataş 4, Ferda Yıldız 3, Gizem Mürüvet Uca 8, Daci 6, Duygu Özen 7, İrem Sözen 5, İlemnur Akengin

1. Periyot: 27-22

Devre: 55-44

3. Periyot: 72-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 yendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Basketbol Süper Ligi, Nihat Çetin, Kazım Çetin, Aydın, Spor, Haber

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