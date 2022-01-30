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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Oktay Özden - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Erhan Gürsel, Ahmet Taner İbin, Samet BinerAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 2, İlsu Darıcıoğlu 2, Nared 22, Louise Davis 28, Candide Öztürk, Sera Özelçi 6, Öykü Taşkın 3, Naile Çırak 5BOTAŞ: Dubljevic 21, Ayşe Cora 10, Sehernaz Çidal...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Erhan Gürsel, Ahmet Taner İbin, Samet Biner

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 2, İlsu Darıcıoğlu 2, Nared 22, Louise Davis 28, Candide Öztürk, Sera Özelçi 6, Öykü Taşkın 3, Naile Çırak 5

BOTAŞ: Dubljevic 21, Ayşe Cora 10, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 13, Elizabeth Davis 18, Hatice Pelin Gülçelik, Işıl Alben 8, Jurjane 11, Işılay Eğin, Ceren Gökdemir

1. Periyot: 21-21

Devre: 39-45

3. Periyot: 55-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 86-68 yendi.

AA / Oktay Özden - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, Gamze Takmaz, basketbol, Spor, Haber

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