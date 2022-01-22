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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Salon: BJK AkatlarHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Cemil Uygül, Eyyüp AyhanBeşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 10, Özge Yavaş 14, Call 20, Simmons 16, İlayda Güner, Johnson 5, Jakobsone 12, Mia Draşkiçeviç, Melek Uzunoğlu 5, Elif Bayram 2UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 3, Fields 22,...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Cemil Uygül, Eyyüp Ayhan

Beşiktaş HDI Sigorta : İrem Naz Topuz 10, Özge Yavaş 14, Call 20, Simmons 16, İlayda Güner, Johnson 5, Jakobsone 12, Mia Draşkiçeviç, Melek Uzunoğlu 5, Elif Bayram 2

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 3, Fields 22, Higgins 8, Melisa Korkmaz 9, Mircheva 10, Gülse Uğur 8, Solopova 21

1. Periyot: 14-24

Devre: 35-44

3. Periyot: 62-62

Normal süre: 74-74

5 Faulle çıkan: 42.43 Gülse Uğur (UMF Yapı İzmit Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u uzatmalarda 84-81 yendi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Alper Altuğ Köselerli, Beşiktaş, Sigorta, Kocaeli, Spor, Haber

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