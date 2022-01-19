Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Şahin, İbrahim Altıntaş, Halil ErkoçÇankaya Üniversitesi: White 17, Dikaioulaku 6, Melike Tuğba Oral 1, Prince 23, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 6, Derin Yaya 4, Kübra EratBOTAŞ: Dubljevic 10, Ayşe Cora 2, Davis 14, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 11, Işıl Alben...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, İbrahim Altıntaş, Halil Erkoç

Çankaya Üniversitesi: White 17, Dikaioulaku 6, Melike Tuğba Oral 1, Prince 23, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 6, Derin Yaya 4, Kübra Erat

BOTAŞ: Dubljevic 10, Ayşe Cora 2, Davis 14, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 11, Işıl Alben 10, Hatice Pelin Gülçelik, Jurjane 11

1. Periyot: 25-15

Devre: 31-30

3. Periyot: 45-48

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 67-61 yendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

İbrahim Altıntaş, Mehmet Şahin, İnci Güçlü, Prince, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title