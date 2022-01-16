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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Ali Köseoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk KurtulmuşUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 2, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 18, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Solopova 6, Emel Sığırcı 6, Fields 15, Mircheva 16OGM Ormanspor: Nilay...

KOCAELİ (AA) - Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ali Köseoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk Kurtulmuş

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 2, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 18, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Solopova 6, Emel Sığırcı 6, Fields 15, Mircheva 16

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Robinson 20, Gökşen Fitik 13, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 2, McCowan 29, Damla Gezgin 3, Lucet 10, Nazlı Bircan Gökdemir

1. Periyot: 22-13

Devre: 39-43

3. Periyot: 56-60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 86-65 yendi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor Haberleri
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Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Ali Köseoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk KurtulmuşUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 2, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 18, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Solopova 6, Emel Sığırcı 6, Fields 15, Mircheva 16OGM Ormanspor: Nilay...

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