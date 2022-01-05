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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Salon: TOBB ETÜHakemler: Mehmet Şahin, İzel Deniz Pehlivan, Uğur AkyıldızNesibe Aydın: Thomas 10, Meltem Yıldızhan 14, Nacickaite 14, Harika Gözde Eldaş 2, Coates 19, Snytsina 13, Merve Uygül 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Hülya Çoklar Asarcıklı 2OGM Ormanspor: Robinson 17, Gökşen Fitik 13, McCowan...

AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Mehmet Şahin, İzel Deniz Pehlivan, Uğur Akyıldız

Nesibe Aydın : Thomas 10, Meltem Yıldızhan 14, Nacickaite 14, Harika Gözde Eldaş 2, Coates 19, Snytsina 13, Merve Uygül 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Hülya Çoklar Asarcıklı 2

OGM Ormanspor: Robinson 17, Gökşen Fitik 13, McCowan 15, Sevgi Uzun 15, Lucet 4, Meltem Avcı 3, Damla Gezgin 5, Nilay Kartaltepe

1. Periyot: 13-20

Devre: 34-32

3. Periyot: 57-46

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.25 McCowan, 39.04 Robinson (OGM Ormanspor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta açılış maçında Nesibe Aydın, sahasında OGM Ormanspor'u 83-72 yendi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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