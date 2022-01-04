Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta mücadelesi, yarın oynanacak maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

6 Ocak Perşembe:

16.00 Hatayspor-Beşiktaş HDI Sigorta (Antakya)

8 Ocak Cumartesi:

14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

16.30 Fenerbahçe Safiport-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

9 Ocak Pazar:

13.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Elazığ İl Özel İdare (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol arasında 7 Ocak Cuma günü oynanması gereken karşılaşma, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Bu arada 12. haftadaki Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçı da 6 Ocak Perşembe günü oynanacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet