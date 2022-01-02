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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Kemal Digilli, Muzaffer VardarlıBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 14, Jakobsone 7, McCall 12, Johnson 11, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Bekar, İrem Naz Topuz 5, Mia Mira Draşkiçeviç 6, İlayda Güner 6, Elif Bayram 8Antalya...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Kemal Digilli, Muzaffer Vardarlı

Beşiktaş HDI Sigorta : Özge Yavaş 14, Jakobsone 7, McCall 12, Johnson 11, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Bekar, İrem Naz Topuz 5, Mia Mira Draşkiçeviç 6, İlayda Güner 6, Elif Bayram 8

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 3, Davis 27, Sera Özelçi, Ivankovic 10, İlsu Darıcıoğlu 4, Beril Albayrak 10, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Sibel Özel

1. Periyot: 29-8

Devre: 52-21

3. Periyot: 67-33

Beş faulle çıkan: 38.04 Elif Bayram (Beşiktaş HDI Sigorta )

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 81-54 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 3. galibiyetini aldı. Antalya 07 Basketbol ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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