Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Şahin Oktay - Haberler | Spor
Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Onur Sönmez, Hande Öztürkİzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 7, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 5, Fields 17, Mircheva 7, Higgins 16Nesibe Aydın: Thomas 7, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı...
AYDIN (AA) - Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Onur Sönmez, Hande Öztürk
İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 7, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 5, Fields 17, Mircheva 7, Higgins 16
Nesibe Aydın : Thomas 7, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı 7, Nacickaite 17, Hülya Çoklar Asarcıklı 2, Meltem Yıldızhan 5, Harika Gözde Eldaş 3, Coates 27
1. Periyot: 17-12
Devre: 34-31
3. Periyot: 49-47
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 70-60 yendi.
AA / Şahin Oktay - Spor Haberleri
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