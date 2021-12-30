ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası yarın oynanacak iki müsabakayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lige 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Safiport (Ankara DSİ)

13.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

2 Ocak Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Hatayspor (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Antalya 07 Basketbol (Akatlar Spor Kompleksi)

3 Ocak Pazartesi:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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