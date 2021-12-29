Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Polat Parlak, Niyazi Yasin Kahraman, Burak DurmuşGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 11, Eda Şahin, Merve Aydın 4, Davis 13, Krajisnik 15, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 5, Gizem Başaran Turan 10, Berna ŞahinElazığ İl Özel İdare: Pulliam 17,...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Polat Parlak, Niyazi Yasin Kahraman, Burak Durmuş

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 11, Eda Şahin, Merve Aydın 4, Davis 13, Krajisnik 15, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 5, Gizem Başaran Turan 10, Berna Şahin

Elazığ İl Özel İdare: Pulliam 17, Melike Yalçınkaya 6, Şuğranur Hatice Sönmez, Vintsilaiou 12, Modiri 5, Esma Çelen Türk 1, Nisa Yalçın, Nur Nihan Dabakoğlu 2

1. Periyot: 22-10

Devre: 31-20

3. Periyot: 42-37

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 58-43 yendi.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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