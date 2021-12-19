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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Ahmet Tatlıcı, Niyazi Yasin Kahraman, Berk KurtuluşAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 8, Davis 13, İlsu Darıcıoğlu 4, Jones 16, Mayombo 3, Candide Öztürk, Naile Çırak, Sera Özelçi, Öykü Taşkın, İvankovic 10, Beril Albayrak, Sibel...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Niyazi Yasin Kahraman, Berk Kurtuluş

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 8, Davis 13, İlsu Darıcıoğlu 4, Jones 16, Mayombo 3, Candide Öztürk, Naile Çırak, Sera Özelçi, Öykü Taşkın, İvankovic 10, Beril Albayrak, Sibel Özel

Nesibe Aydın: Thomas 4, Coates 26, Kamile Nacickaite 19, Hülya Çoklar Asarcıklı 8, Harika Gözde Eldaş 5, Merve Uygül 9, Gülşah Dumanlı Bıçakçı 3, Gizem Kaymaz, Meltem Yıldızhan 2, Çisil Bilgin

1. Periyot: 6-20

Devre: 24-36

3. Periyot: 44-52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 76-54 yendi

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri

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