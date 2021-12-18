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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Ogün CılızÇankaya Üniversitesi: White 34, Dikaioulaku 14, Melike Tuğba Oral 11, Prince 11, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 2, Derin Yaya 10Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 7, Call 27, Simmons 18, Melek Uzunoğlu 5, Elif Bayram 2, İrem...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Ogün Cılız

Çankaya Üniversitesi: White 34, Dikaioulaku 14, Melike Tuğba Oral 11, Prince 11, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 2, Derin Yaya 10

Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone 7, Call 27, Simmons 18, Melek Uzunoğlu 5, Elif Bayram 2, İrem Naz Topuz 2, İlayda Güner 8, Özge Yavaş 3, Şelale Kepenç

1. Periyot: 16-12

Devre: 40-36

3. Periyot: 63-54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Beşiktaş HDI Sigorta'yı 86-72 yendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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