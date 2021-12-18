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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Salon: Metro EnerjiHakemler: Can Mavisu, Benhür İrcel, Eyyüp AyhanFenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 21, Sabally 12, Tuğçe Canıtez 13, Bazoukou 13, İdil Saçalır, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 5, Ayşe Yılmaz, Manolya Kurtulmuş 12, Bride 12Hatayspor: Gorini 9, Büşra Akbaş 9,...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Can Mavisu, Benhür İrcel, Eyyüp Ayhan

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 21, Sabally 12, Tuğçe Canıtez 13, Bazoukou 13, İdil Saçalır, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 5, Ayşe Yılmaz, Manolya Kurtulmuş 12, Bride 12

Hatayspor: Gorini 9, Büşra Akbaş 9, Büşra Akgün 8, Elif Emirtekin 10, Wiley 31, Melis Dilara Lafatan 2, Gökçe Doğan, İdal Yavuz

1. Periyot: 22-25

Devre: 53-41

3. Periyot: 80-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Hatayspor'u 26 sayı farkla 95-69 yendi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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