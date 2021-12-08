AYDIN (AA) - Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Anıl Veziroğlu, Seda Esen

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 13, Gizem Uca 18, Merve Arı 3, Cuic 19, Macaulay 19, Gonca Karataş 5, Duygu Özen 2, Ferda Yıldız 3, Daci 2

Nesibe Aydın : Nacickaite 4, Gülşah Duman Bıçakçı 17, Thomas 6, Harika Gözde Eldaş 14, Coates 21, Merve Uygül 2, Hülya Çoklar Asarcıklı 3, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 20-21

Devre: 40-36

3. Periyot: 67-51

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın'ı 84-71 mağlup etti.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?