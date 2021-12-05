Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Eyyüp AyhanBellona Kayseri Basketbol: Slocum 20, Egle 12, Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Helin Boybeyi 16, Meltem Topaloğlu 5, Gizem TüzünBeşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 18, İrem Naz Topuz 7, Melek Uzunoğlu 9, McCall...
KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Eyyüp Ayhan
Bellona Kayseri Basketbol: Slocum 20, Egle 12, Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Helin Boybeyi 16, Meltem Topaloğlu 5, Gizem Tüzün
Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone 18, İrem Naz Topuz 7, Melek Uzunoğlu 9, McCall 15, Simmons 7, İlayda Güner 7, Şelale Kepenç 1, Elf Bayram 11, Ceyda Necmiye Bekar,
1. Periyot: 15-20
Devre: 33-43
3. Periyot: 46-61
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 75-66 yendi.